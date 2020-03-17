Власти России рассказали о способах борьбы с кризисом

17 марта 2020     18
Власти России рассказали о способах борьбы с кризисом

Правительство и Банк России в рамках борьбы с кризисом подготовили пакет мер, который должен снизить эффект от низких цен на нефть и ситуации с коронавирусом на экономику. Власти рассказали, что в стране достаточно финансовых ресурсов для исполнения взятых на себя обязательств. Об этом говорится в совместном сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

Способом поддержать авиационную отрасль и туризм, которые испытывают наиболее серьезные проблемы на данный момент, выбрана отсрочка налоговых платежей. При необходимости эти меры распространят и на другие предприятия и отрасли.

Также банкам позволят кредитовать эти предприятия на прежних условиях и реструктурировать кредиты под государственные гарантии. В дальнейшем специальная комиссия разработает отдельные меры поддержки.

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Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний, а отдельная группа займется мониторингом их финансового состояния. Будут расширены программы кредитования малых и средних предприятий, в том числе программы льготного кредитования.

Вместе с региональными властями предполагается предоставить отсрочку по уплате аренды на срок до трех месяцев для арендаторов государственного или муниципального имущества.

Предприятиям торговли могут предоставить краткосрочные льготные кредиты, если возникнет необходимость в этом для их стабильной работы и пополнения запасов социально значимой продукции. Также решено обнулить импортные пошлины для отдельно взятых категорий социально значимых товаров.

В сообщении отмечается, что в настоящее время спрогнозировать влияние ситуации на экономику России невозможно, так как все экономические и финансовые показатели пока недоступны. Поэтому в дальнейшем меры поддержки могут быть расширены.

Источник: Лента.Ру

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