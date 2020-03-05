Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ

5 марта 2020     12
Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга поддержали решение отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа.

По словам вице-губернатора города Евгения Елина, несмотря на то, что это известие «крайне неприятное», безопасность участников форума в приоритете.

«Каждый Международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации», — сообщается на сайте горадминистрации в четверг, 5 марта.

Ранее в четверг сообщалось, что оргкомитет ПМЭФ принял решение не проводить мероприятие на фоне распространения коронавирусной инфекции.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран. В 2020 году он должен был пройти с 3 по 6 июня.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии
Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии

Президент Сирии Башар Асад объяснил присутствие российских военных в стране в ходе интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. По словам …


Московские власти объяснили причину введения особого режима
Московские власти объяснили причину введения особого режима

Все московские службы работают в обычном режиме, никаких ограничений по проведению массовых мероприятий не вводилось. Об этом заявила заместитель мэра …


Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым
Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил готовность провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. …


Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ
Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга поддержали решение отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. …


Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

Новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты