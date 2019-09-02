Власти Северной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

2 сентября 2019     30
Власти Северной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Власти американского штата Северная Каролина вслед за тремя другими регионами ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте губернатора штата Роя Купера.

Режим ЧС был объявлен во всех ста округах. Отмечается, что будут мобилизованы все ресурсы региона, а также власти обратятся за федеральной помощью. Кроме того, Купер подписал два указа о временной отмене транспортных норм, чтобы по территории всего штата можно было доставлять энергоносители и припасы.

Как пишет ТАСС, губернатор призвал жителей запасаться продовольствием, питьевой водой, лекарствами и другими продуктами первой необходимости на несколько дней вперед. Ранее режим ЧС был объявлен в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

Видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.

1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

Источник: Газета Известия

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