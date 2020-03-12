Власти Словакии закроют границы для иностранцев

Словакия с пятницы закроет границы для иностранцев, сообщает в четверг, 12 марта, The Slovak Spectator.

Как отметили в издании, в Словакию будут пускать только возвращающихся сограждан и иностранцев с временным видом на жительство в стране.

Проживающим в приграничных районах Словакии, — в населенных пунктах Райке (Венгрия) или Киттзе (Австрия), и работающим в стране, необходимо будет получить отдельное разрешение для въезда в нее.

Тем же гражданам Словакии, которые приезжают из-за границы, необходимо будет пройти двухнедельный карантин.

В Словакии с четверга введено чрезвычайное положение. В стране закрываются образовательные учреждения, бары и аэропорты.

Согласно данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), в республике на данный момент зафиксировано 10 случаев заражения вирусом.

Ранее в этот же день стало известно, что чрезвычайное положение было введено и в Чехии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Источник: Газета Известия