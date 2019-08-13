Власти США опубликовали ужесточенные правила получения грин-карт

Администрация США опубликовала распоряжение, в котором ужесточаются правила выдачи грин-карт. Об этом 12 августа сообщил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS) при министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

Нововведение, которое предложил помощник президента США по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступит в силу в октябре. Оно подразумевает, что заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства.

Как отмечает Reuters, к ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Новые нормы распространяются на иммигрантов, получавших социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года. Таким образом финансово несостоятельные мигранты не смогут продлить грин-карту, а тем, кто не будет соответствовать необходимым критериям, во въезде в страну откажут. По предварительным данным USCIS, нововведения будут касаться около 400 тыс. человек в год.

Эксперты убеждены, что новое правило станет одной из наиболее радикальных мер администрации президента США, направленных на ограничение легальной миграции. В соответствии с действующими нормативными актами, введенными в действие в 1996 году, должностные лица при рассмотрении заявки могут принимать во внимание финансовые ресурсы соискателя, его здоровье, образование, навыки, семейное положение и возраст. Но мало кто из чиновников до сих пор отвергал просьбы соискателей на этих основаниях.

Противники новой иммиграционной политики опасаются, что это решение может привести к тому, что проживающие на территории США иммигранты, обладающие по закону правом на получение пособий и помощи со стороны государства, будут избегать этого, чтобы не закрыть для себя в перспективе возможность получения гражданства.

20 июля стало известно, что служба гражданства и иммиграции США планирует пересмотреть тест на натурализацию. Как сказано в заявлении на сайте службы, форму проверки хотят улучшить, чтобы точнее оценивать знания заявителя по истории страны, работе ее правительства и понимания ее ценностей.

Источник: Газета Известия