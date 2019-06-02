Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

В конце 2018 года стало известно, что россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Стоимость многократной визы должна была вырасти почти в два раза.

Позже в США заявили, что не будут повышать цены, если Россия согласится снизить сбор для американских путешественников. Страны пришли к соглашению по поводу стоимости многократной американской визы, прежняя цена действует с 4 марта 2019 года.

Источник: Лента.Ру