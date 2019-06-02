Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

2 июня 2019     14
Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

В конце 2018 года стало известно, что россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Стоимость многократной визы должна была вырасти почти в два раза.

Позже в США заявили, что не будут повышать цены, если Россия согласится снизить сбор для американских путешественников. Страны пришли к соглашению по поводу стоимости многократной американской визы, прежняя цена действует с 4 марта 2019 года.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу
Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Associated Press. По данным …


Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte. По данным …


14 лет спустя: «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу
14 лет спустя: «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу

Сергей Стариков В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и впервые с …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info