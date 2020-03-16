Власти Чехии объявили в стране карантин из-за коронавируса

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета Prague Morning.

Как заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 6:00 по местному времени (8:00 мск) 24 марта.

Ограничение предполагает, что жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания и ухода за родственниками.

Жителям Чехии также разрешат посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается.

По словам Бабиша, для контроля карантинных мер полиции будут помогать более 2 тыс. военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

В Чехии на данный момент подтверждено 293 случая заражения коронавирусом. Еще около 5 тыс. человек находятся в изоляции.

Ранее, 13 марта, правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

Источник: Газета Известия