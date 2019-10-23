Власти Эфиопии запланировали строительство малой АЭС в течение 10 лет

Власти Эфиопии в ближайшие 10 лет планируют построить АЭС малой мощности. Об этом 23 октября заявил министр инновации и технологий Эфиопии Мекурия Кума.

«Хотелось бы, чтобы в течение ближайших 10 лет, но как можно скорее, мы построили две установки (мощностью) по 200 мегаватт», – сказал он в рамках форума Россия–Африка, который в эти дни проходит в Сочи.

Кроме того, Россия и Эфиопия в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Как отметил, глава «Росатома» Алексей Лихачев, условия соглашений предполагают строительство большой АЭС на территории Эфиопии.

Согласно критериям МАГАТЭ реакторами малой мощности являются установки мощностью менее 300 МВт.

В мае 2018 года стало известно, что «Росатом» планирует построить реактор малой мощности в Иордании, а в сентябре 2019 года Лихачев заявил о достигнутом соглашении с Республикой Саха (Якутия) о взаимодействии по созданию реактора малой мощности на базе энергетической установки РИТМ-200.

Саммит глав африканских государств и форум Россия–Африка проходит в Сочи 23–24 октября. Помимо глав государств на встречу прибыли премьер-министры и главы МИД стран африканского континента.

Источник: Газета Известия