Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом

17 марта 2020     2
Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом

Властям США посоветовали применить метод Второй мировой войны в борьбе с коронавирусом. С такой идеей выступило агентство Bloomberg.

Авторы издания предложили переориентировать крупнейшие заводы страны на производство масок, дезинфицирующих средств и других медицинских изделий и препаратов. Они напоминают, что во время Второй мировой войны американские фабрики, многие из которых находились в Детройте, производили танки, самолеты и другое вооружение.

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Ранее с подобной идеей выступил президент Массачусетского госпиталя, призвавший активировать производство «оборонительной продукции». Свой план он сравнил с так называемым Манхэттенским проектом, в рамках которого США в 1940-х годах разрабатывали ядерное оружие.

По подсчетам медиков, в США не хватает запасов медицинских изделий. В частности, в стране есть около 30 миллионов масок при потребности в 3,5 миллиарда. Отмечается, что запасы не удалось восстановить после вспышки «свиного гриппа» H1N1 в 2009 году.

Источник: Лента.Ру

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