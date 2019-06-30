Вместительная «Волга» удивила автолюбителей в Химках

30 июня 2019     7
Вместительная «Волга» удивила автолюбителей в Химках

На дороге в подмосковных Химках автолюбители сняли на видео необычную «Волгу», которую владельцы нагрузили удивительным образом — количество вещей на крыше по габаритам было больше самой машины.

«Наступает ночь, и химкинские дороги превращаются в центр притяжения паранормальных автомобилей», — с иронией сказал автор видео, которого 30 июня цитирует телеканал РЕН ТВ.

На крыше машины можно заметить несколько велосипедов, стремянку, и, судя по всему, крупногабаритную мебель. О том, как на такой автомобиль отреагировали дорожные полицейские, пока неизвестно.

Ранее кадры с переделанным «задом наперед» автомобилем были сняты очевидцем в Ставрополе. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска, который переделал свой автомобиль так, что водительское кресло оказалось развернуто спиной к капоту автомобиля, а двигатель разместился в багажнике.

Источник: Газета Известия

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