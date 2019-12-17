Внутриродовая травма: у подозреваемого в педофилии отца нашли арсенал оружия

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали многодетного отца по подозрению в педофилии. Во время обыска оперативники нашли в доме внушительный склад оружия. Дети и их родители жили в жуткой антисанитарии в окружении икон и автоматов. Отца семейства 46-летнего Андрея Бовта подозревают в том, что он в течение нескольких лет насиловал собственную 13-летнюю дочь. Другие дети не знали своей фамилии и не имеют документов. В подробностях запутанной истории разбирались «Известия».

Дом ужасов в Химози

В трехэтажном доме в деревне Химози проживала семья из 10 человек: отец Андрей Бовт, его жена Светлана и 8 детей. Во дворе доме огромный крест, окруженный небольшими цветными домиками. По участку разбросаны кучи мусора и старые дрова. Этот дом не принадлежит семье Бовт, они арендуют его у знакомого на протяжении более чем 15 лет.

Внутри дома картина еще более удручающая: голые стены в комнатах, грязь и мусор повсюду, на детских кроватях нет матрасов. В грязной ванной родились дети Бовтов: родители не показывали их врачам и были приверженцами домашних родов. Покидать территорию дома детям было строжайше запрещено. По предварительной версии, отец ежедневно запирался с дочерью и делал ей массаж.

О том, что одна из девочек стала жертвой отцовского насилия, в округе знали: слухи об этом распространялись быстро, но никто не предпринимал мер. По предварительной информации, в полицию пожаловалась одна из соседей Бовтов и наряд приехал в дом проверить поступившую информацию. Соседи также рассказали, что многодетный отец стрелял солью из ружья по прохожим детям, когда те приблизились к дому. В отсутствие главы семейства дети иногда выходили погулять на улицу, но о своей семье окружающим ничего не рассказывали.

В настоящий момент спасенные дети находятся в больнице. За их состоянием следят врачи. Со слов детей, они обучались на дому, а все занятия вела мама. Раз в неделю некоторые из детей выезжали с матерью в церковь.

— Дома у нас есть компьютеры. В школу мы не ходили — нас мама учила. К оружию никакого отношения не имеем. У нас был один пистолет пневматический и всё. Папа выдавал его иногда и то разрешал стрелять только с ним и когда рядом никого не было. А так у нас были учебники, спортзал. Иногда папа ругался, бил маму. Девочек не бил, а с мальчиками старшими что-то там делал, — рассказали старшие дети корреспонденту 78.ru.

Не числились на бумаге

Семья выпала из поля зрения органов опеки из-за того, что проживала в съемном жилье и у детей не было документов, сообщила глава администрации МО Гатчинский муниципальный район Людмила Нещадим.

— Эта семья не попадала в поле зрения администрации, поскольку они вели, как выясняется, абсолютно затворнический образ жизни — ни в государственные, ни в муниципальные структуры они не обращались. Сейчас несовершеннолетние дети находятся в больнице, решаем вопрос об их дальнейшей судьбе. В школу они не ходили, с документами об определении в учебные заведения не обращались, регистрации в нашем районе у них не было, — пояснила глава района.

Местный священник рассказал 78.ru, что неоднократно видел семью Бовт в церкви. Отец приходил на службу в мундире, называл себя царем, а свою супругу — царицей. Брак Бовтов официально не зарегистрирован в органах ЗАГС, но они повенчались. Жена жаловалась священнику, что ей тяжело жить с мужем.

— Лет 15 лет назад он у нас появился, довольно странное впечатление производил и тогда: одевался не как все прихожане — на нём был мундир, подобный тому, который был у императора Николая II, супругу наряжал как императрицу, да и детей соответственно, — рассказал протоиерей Михаил из гатчинского Покровского собора.

По его словам, отец семейства вел себя дерзко, не посещал исповедь и не причащался.

— Относился он к своему семейству не как христианин: дети производили впечатление отсталых в развитии, вечно голодные. Супруга активно приходила, причащалась — нормальная, вполне адекватная женщина. Думаю, что она свой крест несла до конца — разводиться без всякого повода не имела права, у нас ведь единственный повод — прелюбодеяние. На исповеди об этом не говорила, хотя я подозревал, что она находится в рабском положении, мучилась. О личной жизни никогда не говорила. Думаю, он её запугивал, — отметил протоиерей.

Фамильная история

Первоначально уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ после того, как в правоохранительные органы поступила информация о систематических изнасилованиях 13-летней девочки. По данным следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года в частном домовладении деревни Химози на Гатчине, 46-летний глава многодетной семьи неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь.

В рамках этого расследования специалисты СКР провели осмотр места предполагаемого преступления, говорится в пресс-релизе регионального управления ведомства. Речь о трехэтажном кирпичном доме, где проживала многодетная семья. Следователи были весьма удивлены, когда обнаружили дома схрон оружия.

«В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении СК.

По данным источника «Известий», силовики изъяли 3 автомата Калашникова с магазинами и холостыми патронами, два пистолета-пулемета «Кедр» (переделка из охолощенного), ручной пулемет Калашникова, две дымовых гранаты, ружье 16-го калибра. Также в доме найдены 4 номерных знака, зарегистрированные на жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Помимо этого, сыщики унесли с собой электронные носители, имеющие значения для расследования.

В СКР подчеркнули, что наряду с действиями главного подозреваемого дадут оценку действиям субъектов профилактики. Будут изучены условия проживания детей в многодетной семье — подследственный воспитывал шестерых несовершеннолетних.

По данным источника в силовых структурах, мать потерпевшей девочки заявила следователям, что узнала о длящемся насилии над ребенком только накануне задержания. Якобы ей рассказала девочка. Но сама гражданская жена задержанного из страха за свою жизнь и жизнь детей боялась сообщить в полицию о преступлении.

По ее словам, она и муж состоят в родстве (двоюродные брат и сестра). Они познакомились 22 года назад. Он тогда сообщил, что якобы работает в КГБ, поэтому ничего о себе подробно рассказать ей не может. Сначала они жили у знакомого в Санкт-Петербурге, а когда их семья разрослась — переехали в Гатчинский район Ленобласти в недостроенный дом все того же приятеля мужа. По настоянию супруга, с ее слов, дети не ходили в школу, ни с кем не общались, вели затворнический образ жизни. Она уточнила, что в воспитании детей муж применял физическое насилие. Ей было известно, что муж хранит оружие дома.

По данным источника «Известий», ранее Андрей Бовт носил фамилию Лобадюк. На человека с такими данными была зарегистрирована компания «Андрей Первозванный». Предприятие производило изделия из дерева — украшения, шкатулки, футляры для ювелирных изделий. Вероятно, речь идет о продукции для религиозных организаций. Любопытно, что его мать числилась совладельцем другой компании, связанной с производством мебели. Она возглавляла негосударственное образовательное учреждение «Стили времени — школа мебельщиков». У этого заведения несколько лет назад был спор с одним из детских садов Красногвардейского района за помещение.

Во время репортажа одного из федеральных каналов мать Бовта заявила об отказе покидать помещение и даже пообещала предпринять попытку самоубийства. Известно, что по решению суда школа была ликвидирована в ноябре 2019 года. Школа мебельщиков на финансирование частных компаний обучала, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот плотницким профессиям. Вероятно, ее бизнес также был связан с религиозными организациями. Кроме школы родственница Бовта числится учредителем одного из храмов в Кудрово Ленобласти, а также совладельцем ТСЖ одного из домов на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге (с 2006 года).

Источник: Газета Известия