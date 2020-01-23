Вова Беспредел из банды Цапков признался в новых преступлениях

Член банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий наказание в мордовской колонии, признался в новых преступлениях группировки. Об этом в четверг, 23 января, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Вову Беспредела привлекли в качестве обвиняемого по уголовному делу о вымогательстве у краснодарских бизнесменов. Находящийся в колонии Алексеев дал важные для следствия показания: рассказал об участии в преступной группировке бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, ее брата Ивана и Федора Стрельцова.

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По словам Алекеева, Стришние использовали свои связи и работали с банками, лидер банды Сергей Цапок оказывал силовое воздействие, а Стрельцов, имевший кличку «Федя Обнал», — обналичивал денежные средства, занимался их легализацией и контролировал все предприятия банды.

Как следует из показаний Вовы Беспредела, члены группировки заставляли получавших кредиты предпринимателей выплачивать им не менее 10 процентов от суммы. Алексеев выступал в качестве охраны и силовой поддержки Цапка и «общался» с несговорчивыми бизнесменами.

В октябре прошлого года сообщалось, что краснодарский бизнесмен Николай Гордик пожаловался на «цапков» в полицию за вымогательство. В своем заявлении он указал шестерых человек — Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, а также Наталью Рябову и Федора Стрельцова. Гордик заявил, что в 2008 году под руководством лидера банды Сергея Цапка они «отжали» у него хозяйство «АгроЮгИнвест». Предприниматель передал Кущевской ОПГ 80 процентов бизнеса по договору дарения.

Бизнесмен обратился в полицию и суд после задержания бандитов, но потерпевшим его признали лишь спустя несколько лет. К тому времени жители станицы Кущевской, знавшие о рейдерском захвате, оправились от страха перед «цапками» и согласились давать показания.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

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кущёвской банды Владимир Алексеев признался в новых преступлениях группировки.

Один из самых опасных участников ОПГ сейчас сидит в мордовской колонии. Вова Беспредел (символическую кличку за отмороженность ему дали коллеги) отбывает пожизненное. А недавно ему предъявили новое обвинение за “вымогательство”. Вова решил не тянуть и дал признательные — по этому же делу проходят член банды Фёдор Стрельцов, а также Наталья (экс-жена Цеповяза) и Иван Стришние.

По версии следствия, Стришние придумывали, как отжать деньги, Стрельцов легализовывал деньги, а другие бандиты отвечали за насилие. Так, в 2008-м кущёвский предприниматель Николай Гордик переписал на Цапков часть своего бизнеса. Вероятно, что новые обвинения предъявят и Вячеславу Цеповязу.

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Источник: Лента.Ру