Вода в реке Белая в Иркутской области поднялась выше критического уровня

В районе населенного пункта Инга (Иркутская область) уровень воды в реке Белая поднялся выше критического. Угрозы для населения нет, так как дома не стоят в непосредственной близости от реки, сообщили в региональном управлении МЧС.

Критическая отметка уровня воды в этом районе — 420 см, вода поднялась на 10 см выше, передает ТАСС.

В селе Инга около 120 жителей.

25 июля президент России Владимир Путин поручил правительству составить список пострадавших от паводков в Иркутской области и до 10 августа выплатить им компенсации. Также президент дал поручение до 1 сентября оценить ущерб, нанесенный паводками в Иркутской области жилью, образовательным учреждениям и инфраструктуре.

В конце июля в Иркутской области прошли сильные дожди, после которых начались паводки. Погибли 25 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы.

18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области началось 20 июля. Потерпевших разместили в пунктах временного размещения и стационарных местах проживания.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, к 1 августа жизнедеятельность во всех населенных пунктах области будет восстановлена.

Источник: Газета Известия