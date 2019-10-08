Водитель автобуса протаранил шесть автомобилей в Иркутске

Крупное ДТП произошло в Иркутске в районе улицы Чкалова. Вечером 7 октября водитель пассажирского автобуса выехал на встречную полосу и врезался в шесть автомобилей, припаркованных у обочины.

В аварии пострадавших нет. Проводится проверка. Как сообщили ИА IrlutskMedia в ГИБДД, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, и он не справился с управлением.

4 октября сообщалось о завершении расследования причин ДТП в Иркутске, во время которого погибли два человека. Авария произошла в октябре 2018 года. Водитель признался, что специально подрезал другой автомобиль.

Источник: Газета Известия