Водитель автобуса протаранил шесть автомобилей в Иркутске

8 октября 2019     17
Водитель автобуса протаранил шесть автомобилей в Иркутске

Крупное ДТП произошло в Иркутске в районе улицы Чкалова. Вечером 7 октября водитель пассажирского автобуса выехал на встречную полосу и врезался в шесть автомобилей, припаркованных у обочины.

В аварии пострадавших нет. Проводится проверка. Как сообщили ИА IrlutskMedia в ГИБДД, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, и он не справился с управлением.

4 октября сообщалось о завершении расследования причин ДТП в Иркутске, во время которого погибли два человека. Авария произошла в октябре 2018 года. Водитель признался, что специально подрезал другой автомобиль.

Источник: Газета Известия

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