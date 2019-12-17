Водитель распылил в машине освежитель воздуха и устроил взрыв

17 декабря 2019     8
Водитель распылил в машине освежитель воздуха и устроил взрыв

Автомобилист в английском городе Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, устроил взрыв, распылив в машине освежитель воздуха и прикурив сигарету. Об этом сообщает сайт BBC News.

В субботу, 14 декабря, водитель автомобиля Seat ехал по Фаунтейн-Стрит. Он распылил в салоне автомобиля аэрозоль с освежителем воздуха и прикурил сигарету. В результате распыленный им освежитель воспламенился, и в автомобиле произошел взрыв.

Из машины вылетели лобовое стекло и окна. Взрыв был такой силы, что стекла выбило даже в близлежащих зданиях. Тем не менее, водитель сумел выбраться из машины и отделался лишь незначительными травмы.

Пожарные и полицейские перекрыли улицу для проведения расследования. Они установили, что причиной взрыва стало злоупотребление освежителем воздуха.

Ранее сообщалось, что учеников средней школы округа Мэнати, штат Флорида, США эвакуировали из автобуса из-за невыносимого запаха дезодоранта. Для обследования учащихся на место происшествия прибыли сотрудники медицинской службы, но госпитализация никому не потребовалась.

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Источник: Лента.Ру

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