Водитель такси сбил трех детей в центре Челябинска

16 февраля 2020     12
Водитель такси сбил трех детей в центре Челябинска

Водитель такси сбил трех школьников в центре Челябинска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону в воскресенье, 16 февраля.

Инцидент произошел вечером в субботу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского.

«Водитель такси совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что юные пешеходы перебегают восьмиполосную магистраль на запрещающий сигнал светофора. Один из водителей, который двигался в потоке автомобилей, не успел среагировать и совершил наезд на детей.

В Сети очевидцы ДТП сообщают, что один из школьников получил серьезные травмы, был госпитализирован и доставлен в реанимацию. Двое других не получили серьезных травм.

14 февраля сообщалось, что в Тюменской области загорелся школьный автобус, который перевозил детей в учебное учреждение Ярковского района. Никто не пострадал.

Источник: Газета Известия

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