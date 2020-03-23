Водителя самосвала будут судить за ДТП с 6 погибшими в Приморье

В Приморском крае в суд передано уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Обвинение предъявлено водителю самосвала.

Авария произошла на трассе Артем – Находка – порт Восточный в июле 2019 года. По данным следствия, водитель самосвала допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Wish. В салоне иномарки находились семь человек, в том числе ребенок. Водитель и пятеро пассажиров погибли, сообщает ИА EAOMedia. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Материалы уголовного дела переданы в Шкотовский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Москве водителя приговорили к 16 годам лишения свободы после наезда на десятерых пешеходов. Поводом для наезда стал произошедший незадолго до этого конфликт автомобилиста и незнакомой ему компанией.

Источник: Газета Известия