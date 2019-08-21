Водителя BlaBlaCar посадили за ДТП со смертью попутчицы

В Кировской области осудили водителя из сервиса BlaBlaCar, устроившего ДТП cо смертью пассажирки. Об этом в среду, 21 августа, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, смертельная авария произошла в октябре 2017 года. 21-летний житель Казани находился за рулем Mitsubishi Grandis, в котором также были попутчики, и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком. В результате ДТП одна из пассажирок легкового автомобиля получила смертельные травмы.

Советский районный суд Кировской области признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил наказание в виде условного лишения свободы. Но прокуратура обжаловала приговор, и коллегия по уголовным делам областного суда приговорила его к полутора годам лишения свободы.

В апреле сообщалось о том, что МВД России готовит несколько инициатив по ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Меры будут приняты для того, чтобы снизить смертность на дорогах.

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Источник: Лента.Ру