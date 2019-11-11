Водолазы нашли части тела убитой доцентом СПбГУ аспирантки в реке

11 ноября 2019     42
Водолазы нашли части тела убитой доцентом СПбГУ аспирантки в реке

Найден пакет, в котором обнаружены фрагменты тела убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом в понедельник, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По его словам, в 15:30 из реки Екатерингофка был вытащен пакет, в котором обнаружены фрагменты тела. Их унесло туда течением. Пакет аналогичен тем, в которых были найдены другие части тела Ещенко. По предварительным данным, они принадлежат погибшей студентке.

На месте работает следственная группа. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что задержанный за убийство доцент СПбГУ Олег Соколов раскаялся в содеянном и написал явку с повинной. Его адвокат предположил, что мужчина находился в состоянии аффекта или патологического опьянения. Соколову назначена психологическая экспертиза.

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Источник: Лента.Ру

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