Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

29 декабря 2019     19
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства. Водонаева объяснила свою позицию в Instagram.

Она осудила Охлобыстина за плохую аргументацию своего мнения. «Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям», — заявила Водонаева.

Ведущая выразила надежду, что дочери Охлобыстина не будут вслед за отцом называть незнакомых женщин проститутками. «Хотя кто знает… От осинки апельсинки не рождаются… Надо предохраняться, а некоторым с особой внимательностью!» — посоветовала она.

Ранее Охлобыстин посчитал необходимым ввести на телевидении определенный ценз для телеведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью».

Критику актера вызвал пост Водонаевой, сделанный 25 декабря. В публикации бывшая участница «Дома-2» призывала российских женщин не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Так она отреагировала на рекомендации самарского Минздрава, который посоветовал частным клиникам отказаться от абортов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Более 50 случаев кори зафиксировано в Якутии
Более 50 случаев кори зафиксировано в Якутии

В Якутии зарегистрирован 51 случай заболевания корью, в том числе 15 детей. При этом 36 человек уже выздоровели. Подавляющее большинство …


Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не …


Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену
Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену

Житель Севастополя, задержанный на Украине в июне 2019 года, возвращается в Россию. «Пять минут назад узнала, что пересёк границу Украины, …


Морозная ночь, снег и оттепель: какой будет погода в Москве на Новый год
Морозная ночь, снег и оттепель: какой будет погода в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщили в Гидрометцентре. При этом погода в последние дни уходящего …


На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»
На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»

Согласование формулы обмена «всех на всех» будет продолжено на следующем саммите «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, Германия). Об этом после …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты