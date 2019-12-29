Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства. Водонаева объяснила свою позицию в Instagram.

Она осудила Охлобыстина за плохую аргументацию своего мнения. «Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям», — заявила Водонаева.

Ведущая выразила надежду, что дочери Охлобыстина не будут вслед за отцом называть незнакомых женщин проститутками. «Хотя кто знает… От осинки апельсинки не рождаются… Надо предохраняться, а некоторым с особой внимательностью!» — посоветовала она.

Ранее Охлобыстин посчитал необходимым ввести на телевидении определенный ценз для телеведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью».

Критику актера вызвал пост Водонаевой, сделанный 25 декабря. В публикации бывшая участница «Дома-2» призывала российских женщин не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Так она отреагировала на рекомендации самарского Минздрава, который посоветовал частным клиникам отказаться от абортов.

Источник: Лента.Ру