Водонаева передумала ходить на серьезные телепрограммы

Ведущая Алена Водонаева объяснила, почему передумала ходить в эфир телепрограмм федеральных каналов. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле “сам дурак” не перестанут быть ключевыми в этих передачах», — отметила она. Ведущая выразила мнение, что эти передачи рассчитаны на людей без критического мышления. «Это не моя аудитория», — подчеркнула Водонаева.

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По ее словам, федеральные СМИ «уже какую неделю делают из нее врага государства». «Сознательно уводят разговор от сути, выдергивают фразы из контекста» — возмутилась блогерша.

Она посоветовала читать комментарии к видеороликам на YouTube с ее участием и попросила поклонников рассказать о ней знакомым, чтобы у людей «не формировалось ложное мнение, вложенное им телеканалами».

В середине января 2020 года Водонаева оказалась в центре скандала из-за поста с критикой системы выплат материнского капитала. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты. За высказывание блогершу осудили в том числе ведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

После скандала она приняла участие в передачах «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на «России 1», а также создала собственный YouTube-канал. Позднее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» назвала журналистов проститутками и обвинила в намеренном искажении информации. По ее словам, сотрудники федеральных каналов коверкали ее слова и перекрикивали ее.

Источник: Лента.Ру