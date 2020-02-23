Водоснабжение восстановили в центре Рязани после аварии

22 февраля 2020     19
Водоснабжение восстановили в центре Рязани после аварии

В субботу, 22 февраля, в районе дома №14 по улице Новой случилась авария на водопроводе. Без воды остались жильцы десятков зданий в центре Рязани.

Как передает РИА «7 новостей», около шести вечера пресс-служба городской администрации сообщила о завершении восстановительных работ. В жилые дома снова поступает вода. Проводится благоустройство пострадавшего участка.

15 февраля в Кемерово произошло повторное повреждение трубы тепломагистрали, из-за которого параметры теплоснабжения оказались снижены в девяти жилых домах.

Источник: Газета Известия

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Водоснабжение восстановили в центре Рязани после аварии
Водоснабжение восстановили в центре Рязани после аварии

В субботу, 22 февраля, в районе дома №14 по улице Новой случилась авария на водопроводе. Без воды остались жильцы десятков …



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