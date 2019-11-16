Военного кинолога загрызли его же овчарки

В Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил. Об этом пишет Daily Mail.

31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.

В Минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.

В австрийской армии числятся 170 служебных собак.

Порода бельгийских овчарок недавно стала особенно популярна. Представитель одной из разновидностей породы — малинуа — участвовал в операции по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. После этого рост цен на малинуа приобрел взрывной характер.

Источник: Лента.Ру