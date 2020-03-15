Военные РФ прибыли на место совместного с Турцией патрулирования в Идлибе

Российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими для начала совместного патрулирования трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС 15 марта.

Местом сбора была объявлена западная окраина города Саракиб. Перед началом патрулирования была проведена инженерная разведка маршрута в районе населенного пункта.

Из Саракиба военные доберутся до Трумбы, откуда начнется совместное патрулирование участка автодороги. Руководить операцией будет совместный координационный центр, который начал свою работу накануне, 14 марта.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Впоследствии российская сторона заявила о нарушении со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако турецкие военные подобных инцидентов не зафиксировали.

После встречи двух лидеров стороны провели ряд переговоров, которые как в Москве, так и в Анкаре назвали «конструктивными», нацеленными на установление мира и стабильности в регионе.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

Источник: Газета Известия