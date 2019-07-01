Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Источник: Лента.Ру
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Источник: Лента.Ру
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Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу
Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Италии. © Roland …
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Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Источник: Лента.Ру
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Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики»
Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал на оттеснение страны на «обочину мировой политики» и предложил новым украинским властям свою помощь, …
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Сторожевой корабль ЧФ «Сметливый» следит за эсминцем США в Черном море
Сторожевой корабль “Сметливый”, а также электронные и технические средства Черноморского флота следят за действиями эсминца ВМС США «Карни». Он вошел …
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Путешественников призвали посетить Грузию «назло Путину»
Американский журналист Уилл Кэткарт призвал путешественников посетить Грузию «назло [президенту России Владимиру] Путину». Об этом он написал в своей колонке …