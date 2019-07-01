Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Италии. © Roland …



Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Источник: Лента.Ру



Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики» Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал на оттеснение страны на «обочину мировой политики» и предложил новым украинским властям свою помощь, …



Сторожевой корабль ЧФ «Сметливый» следит за эсминцем США в Черном море Сторожевой корабль “Сметливый”, а также электронные и технические средства Черноморского флота следят за действиями эсминца ВМС США «Карни». Он вошел …

