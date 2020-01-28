Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане

28 января 2020     17
Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане

Американские военные извлекли останки жертв крушения самолета в Афганистане. Об этом во вторник, 28 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

Собеседники информагентства отмтеили, что сейчас военные занимаются идентификацией тел.

Пентагон, в свою очередь, от комментариев отказался.

Начальник полиции провинции Газни, где был сбит самолет, Халид Вардак заявил, что американские военнослужащие извлекли из обломков воздушного судна два тела.

27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США, а после падения талибы взяли самолет под охрану и прочесывали территорию в поисках выживших.

Позже движение Талибан (запрещено в РФ. — Ред.) взяли на себя ответственность за данную катастрофу.

Изначально сообщалось, что крушение потерпел Boeing 737-400 авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 пассажиров. Однако перевозчик и власти Афганистана данную версию опровергли.

28 января стало известно, что одним из погибших в этой катастрофе стал офицер ЦРУ Майкл Д’Андреа. Отмечается, что именно этот человек курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Источник: Газета Известия

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