Военный совет и оппозиция договорились создать высший орган власти Судана

5 июля 2019     22
Военный совет и оппозиция договорились создать высший орган власти Судана

Переходный военный совет Судана и оппозиционное объединение «Силы за свободу и перемены» заключили соглашение, в рамках которого планируется создать совместный высший орган власти на переходный период. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил посредник между сторонами Мухамед Хасан Лаббад.

Переговоры, как отмечает «РИА Новости» велись два дня. Главной целью диалога являлось обсуждение путей выхода из политического кризиса и формирование правящего органа. По информации ТАСС, посредником на переговорах выступает Африканский союз, организация, объединяющая 55 государств Африки.

11 апреля глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте президента Омара аль-Башира, который возглавлял государство с конца 1980-х годов.

В стране был создан временный военный совет. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. Был введен режим ЧП и комендантский час.

На следующий день Авад бен Ауф ушел с поста главы военного совета. Его возглавил бывший руководитель штаба сухопутных войск Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Оппозиция тем не менее заявила о продолжении протестов, которые идут в стране с середины декабря 2018 года на фоне ухудшения экономической ситуации. Активисты требуют от военного совета немедленной передачи власти гражданскому правительству.

1 июня военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам. По сообщению оппозиционного комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения.

Источник: Газета Известия

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