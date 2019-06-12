Военный совет Судана заявил о новой попытке переворота

12 июня 2019     20
Военный совет Судана заявил о новой попытке переворота

Военный совет Судана сообщил о новой попытке переворота в стране. В число заговорщиков входили в том числе гражданские лица. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

По информации канала, арестованы члены как военной, так и гражданской группировки. Кроме того, среди путчистов была группа, называющая себя «Моджахеды», передает ТАСС.

Канал «Аль-Арабия» со ссылкой на собственные источники сообщал о задержанных офицерах. По его информации, их 68, передает «РИА Новости».

Ранее в июне глава переходного военного совета (ВС) Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал организовать в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев.

11 апреля глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил об аресте президента Омара аль-Башира, который возглавлял страну с конца 1980-х годов, и роспуске кабмина.

В стране был создан временный военный совет, он будет править два года. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. В Судане введены режим ЧП и комендантский час.

На следующий день Авад бен Ауф ушел с поста главы военного совета. Его возглавил бывший руководитель штаба сухопутных войск аль-Бурхан, назначенный главным инспектором ВС страны в феврале этого года.

В то же время оппозиция заявила о продолжении протестов, которые идут в стране с середины декабря 2018 года на фоне ухудшения экономической ситуации. Активисты требуют от военного совета немедленной передачи власти гражданскому правительству.

1 июня военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам. По сообщению оппозиционного комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения.

Источник: Газета Известия

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