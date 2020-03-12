Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

12 марта 2020     13
Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил в Twitter, что COVID-19 в Ухань привезли американские военные.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?», — задал вопросы Лицзянь. Он призвал Соединенные Штаты быть прозрачными и обнародовать информацию. США должны объясниться перед нами, добавил представитель МИД.

Материалы по теме

20:27 — 11 марта

Как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В детском лагере «Горном» установлены новые домики
В детском лагере «Горном» установлены новые домики

Для детского оздоровительного лагеря «Горный» правительство Севастополя закупило дополнительные домики для проживания. Стоимость одного домика равна шести миллионам рублей. Денежные …


Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день

Прожившие 60 лет вместе супруги из Италии умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа. Об …


Порошенко сбежал от допроса за границу
Порошенко сбежал от допроса за границу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По словам …


Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса
Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил в Twitter, что COVID-19 в Ухань …


Горнолыжные курорты Тироля в Австрии закроются из-за коронавируса
Горнолыжные курорты Тироля в Австрии закроются из-за коронавируса

Горнолыжные курорты федеральной земли Тироль в Австрии досрочно прекратят свою работу с 15 марта из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты