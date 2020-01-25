Возбуждено дело о подставных ДТП в Краснодарском крае

25 января 2020     19
Возбуждено дело о подставных ДТП в Краснодарском крае

На Кубани в отношении инспектора ДПС и еще одного должностного лица возбуждено уголовное дело за получение взятки по предварительному сговору. По данным следствия, в январе 2016 года полицейские знали, что местный житель является участником фиктивных дорожно-транспортных происшествий, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инспектор ДПС предложил мужчине в дальнейшем передавать взятки за совершение незаконных действий в пользу участника инсценированных аварий. С мая 2016 по январь 2017 года сотрудники полиции неоднократно выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы. В результате полицейские за попустительство по службе получили деньги в общей сумме 60 тыс. рублей, отмечают «Кубанские новости».

Как сообщалось 14 января, Якутске бывшего сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения несколько дней ходил по городу с огнестрельным оружием, суд приговорил к двум годам условно. А 13 января в Ростове-на-Дону арестовали двух полицейских по подозрению в получении 500 тыс. рублей взятки. По версии следствия, во время службы правоохранители потребовали от мужчины указанную сумму за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

За что либералы и олигархи ненавидят первого вице-премьера Андрея Белоусова
За что либералы и олигархи ненавидят первого вице-премьера Андрея Белоусова

Сразу же после объявления нового состава правительства России, его члены оказались под шквалом критики со стороны блогеров, представителей оппозиции и …


Куратор Алексея Чалого ушел в отставку
Куратор Алексея Чалого ушел в отставку

Помощник президента России Владислав Сурков покинул госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом 25 января в своём Telegram-канале …


В ходе рейда «Пешеходный переход» в Севастополе оштрафовали 18 нарушителей
В ходе рейда «Пешеходный переход» в Севастополе оштрафовали 18 нарушителей

Количество пешеходов и водителей равное – по девять человек. Инспекторы составляли административные протоколы на водителей, не предоставивших пешеходам преимущество на …


Возбуждено дело о подставных ДТП в Краснодарском крае
Возбуждено дело о подставных ДТП в Краснодарском крае

На Кубани в отношении инспектора ДПС и еще одного должностного лица возбуждено уголовное дело за получение взятки по предварительному сговору. …


Девушка из Севастополя получила травмы, катаясь на санках
Девушка из Севастополя получила травмы, катаясь на санках

22-летняя жительница Севастополя врезалась в дерево, катаясь на санках. Инцидент произошел в пятницу на 26-м километре автодороги «Ялта-Соколиное». Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты