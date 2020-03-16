Возбуждено дело после гибели семилетнего мальчика в Вологде

16 марта 2020     9
Возбуждено дело после гибели семилетнего мальчика в Вологде

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, который провалился под лед на реке и утонул. По данным СУ СКР по области, днем 15 марта десятилетняя девочка вместе с семилетним и четырехлетним братьями ушли гулять без взрослых. Во время игры двое старших детей выбежали на лед, который под ними провалился. Девочке помогли спастись очевидцы.

Ее брат утонул, его тело ищут водолазы. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает ИА FlashNord. «В настоящее время допрашиваются свидетели, собираются характеризующие сведения на семью погибшего ребенка», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщалось 10 марта, в Липецке девятилетний мальчик пострадал, провалившись под лед. Ребенок доставлен в больницу с переохлаждением. Инцидент произошел в районе пруда Кирпичка на улице Доватора. По словам очевидцев, мальчик играл с другими детьми и вышел на лед. В результате ребенок оказался в холодной воде.

Источник: Газета Известия

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