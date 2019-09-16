Возбуждено дело после травмирования девочки на качелях в Уфе

16 сентября 2019     10
Возбуждено дело после травмирования девочки на качелях в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка из-за «выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Минувшим летом 11-летняя девочка во дворе дома упала с качелей и ударилась головой о выступающий из земли металлический профиль.

«В результате ребенок получил рану головы, которая оценивается как легкий вред здоровью», — проинформировали в СУ СК по Башкирии. Установлено, что нижнее основание качелей не было закопано в землю, что и послужило причиной получения травмы, передает «МедиаКорСеть».

Как стало известно 13 июня, в Тымовском районе Сахалинской области маленький мальчик погиб после падения с самодельных качелей. Было установлено, что один из жителей села Восход установил за домом качели-качалку для своих детей. 8 июня на них решил покачаться ребенок из соседнего дома.

Источник: Газета Известия

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