Возбуждено уголовное дело после жалобы россиян Путину на железную дорогу

20 июня 2019     12
Возбуждено уголовное дело после жалобы россиян Путину на железную дорогу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жалобы жителей Челябинской области, поступившей на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе Варна рассказали, что населенный пункт разделен на две части участком Южноуральской железной дороги. На путях нет пешеходного перехода, поэтому жителям приходится каждый день пролезать под вагонами стоящих поездов, чтобы попасть в другую часть села.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня.

Источник: Лента.Ру

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