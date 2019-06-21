Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта

21 июня 2019     7
Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта

В Египте сильный ветер унес воздушный шар с туристами в горы, сообщило египетское министерство гражданской авиации.

Инцидент произошел утром в четверг, 20 июня. В аэростате находилось 11 человек, они поднялись в воздух над древними храмами неподалеку от города Луксор на востоке страны.

В какой-то момент путешественников настиг мощный ветер. Шар подхватило потоками воздуха и унесло в гористую местность. В корзине, как уточняет «Федеральное агентство новостей», находилось пятеро человек из Китая, четверо из Индии, один британец, а также один египтянин — пилот.

В результате шар благополучно приземлился, спасатели в ходе поисковой операции обнаружили пропавших туристов. Путешественников эвакуировали, никто не пострадал.

В мае сообщалось, что в Крыму ребенка унесло в море на воздушном шаре.

Источник: Газета Известия

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