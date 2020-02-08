Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны, доктора Анутхина Чанвиракун.

По словам министра, количество раненных возросло до 31 человека. Он отметил, что в настоящее время собрано достаточное количество донорской крови, и прием на нее закончен. «Однако если возникнет необходимость в дополнительной донорской крови, мы объявим об этом», — подчеркнул Чанвиракун.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек.

Ранее бойцы спецназа помогли вывести из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат) сотни людей. Пока неизвестно, сколько еще человек остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штурма.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Источник: Лента.Ру