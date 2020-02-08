Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

8 февраля 2020     19
Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны, доктора Анутхина Чанвиракун.

По словам министра, количество раненных возросло до 31 человека. Он отметил, что в настоящее время собрано достаточное количество донорской крови, и прием на нее закончен. «Однако если возникнет необходимость в дополнительной донорской крови, мы объявим об этом», — подчеркнул Чанвиракун.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек.

Ранее бойцы спецназа помогли вывести из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат) сотни людей. Пока неизвестно, сколько еще человек остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штурма.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сборная России по шорт-треку досрочно завоевала Кубок мира в смешанной эстафете
Сборная России по шорт-треку досрочно завоевала Кубок мира в смешанной эстафете

21:27 Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира в смешанной эстафеты. РИА Новости На пятом, предпоследнем этапе Кубка …


Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде
Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде

Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на …


Мать захватившего заложников в Таиланде прибыла к ТЦ уговорить сына сдаться
Мать захватившего заложников в Таиланде прибыла к ТЦ уговорить сына сдаться

Мать 32-летнего капрала Чакрапхана Тхомма, открывшего огонь из автоматического оружия и гранатомета в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, прибыла …


Китай уличили в повторении ошибок прошлой эпидемии
Китай уличили в повторении ошибок прошлой эпидемии

Китай уличили в повторении ошибок прошлой эпидемии — Пекин смог бы сдержать распространение нового смертельного коронавируса, если бы извлек уроки …


Олимпийская сборная России уступила команде Словакии на товарищеском турнире в Попраде
Олимпийская сборная России уступила команде Словакии на товарищеском турнире в Попраде

18:25 На товарищеском турнире в словацком Попраде олимпийская сборная России проиграла хозяевам. РИА Новости Встреча, проходившая на арене Zimny stadion …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты