Всемирная организация здравоохранения дала название коронавирусу — Covid 19.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Всемирная организация здравоохранения дала название коронавирусу — Covid 19.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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ВОЗ дала название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала название коронавирусу — Covid 19. Новость дополняется. Источник: Газета Известия
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