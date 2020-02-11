ВОЗ дала название новому коронавирусу

ВОЗ дала название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала название коронавирусу — Covid 19. Новость дополняется. Источник: Газета Известия



Правительство РФ собирается выкупить контрольный пакет Сбербанка У Сбербанка сменится владелец. Правительство собирается выкупить долю, принадлежащую Центробанку (50% плюс одна акция), за счет средств Фонда национального благосостояния …



Лукашенко пожаловался на Путину на российские СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал про информационные вбросы в российских СМИ, за которыми стоят люди во власти, «люто ненавидящие» Беларусь. …



Детский сад на улице Николая Музыки открылся после ремонта Детский сад №120 на улице Николая Музыки готов принять около 300 малышей в возрасте от полутора до семи лет. В …

