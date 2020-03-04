ВОЗ обеспокоилась из-за нехватки защитных средств от коронавируса в мире

4 марта 2020     21
ВОЗ обеспокоилась из-за нехватки защитных средств от коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоилась из-за возможной нехватки медицинских масок в мире. По данным организации, для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо порядка 89 млн масок и 76 млн пар медицинских перчаток.

Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков.

Дефицит этих средств может поставить под угрозу жизни людей, отмечается 3 марта в пресс-релизе ВОЗ. Специалисты организации призвали мировую промышленность увеличить производство защитных средств на 40%.

Также в ВОЗ сообщили, что за сутки в мире зарегистрировали 1922 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них – 1792 – выявлены в Китае.

В конце декабря в китайском Ухане зарегистрировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Позже ученые установили, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который в свою очередь вызвал распространение пневмонии COVID-19.

К 3 марта число заболевших в мире составило 90 870 подтвержденных случаев.

При этом ученые установили категорию людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

Источник: Газета Известия

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