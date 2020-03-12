ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 носит характер пандемии. Такое заявление сделал в среду, 11 марта, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, медики ожидают, что в ближайшее время число смертей и количество затронутых заболеванием стран увеличится, пишет «Газета.Ру».

Вместе с тем он отметил, что в 81 стране мира не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Гебейесус подчеркнул, что эти государства должны сделать все возможное, «чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения».

«Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале», — добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус также подчеркнул, что даже в тех странах, где уже зарегистрировано большое число зараженных, есть возможность избежать его увеличения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 100 странах.

Источник: Газета Известия