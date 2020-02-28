ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус одобрил предпринятые Россией и рядом других стран шаги в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом он заявил на ежедневном брифинге организации в четверг, 27 февраля.

Он отметил, что Россия, а также еще несколько государств за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения коронавирусом.

«Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитирует Гебрейесуса «РИА Новости».

Помимо РФ глава ВОЗ назвал Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Гебрейесус также отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом он отметил, что вспышка COVID-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

Источник: Газета Известия