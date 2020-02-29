ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». Такое заявление он сделал в пятницу, 28 февраля. на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Гебрейесус отметил, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель.
«Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование», — уточнил он.
В то же время исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что сейчас коронавирус нельзя считать пандемией. Он пояснил, что этот термин применим, когда любой человек в мире будет подвержен вирусу.
Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.
О вспышке коронавируса в китайском городе Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. По данным на 28 февраля от инфекции умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.
Источник: Газета Известия