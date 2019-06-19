Волкер заявил о готовности встретиться с коллегами из РФ по Украине

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил о готовности провести встречу с российскими коллегами, однако не знает, когда именно. Об этом он сообщил в письменных показаниях американскому прогрессу.

По его словам, он также не уверен какую форму может принять подобная встреча. Однако Волкер хотел бы чтобы встреча состоялась в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

23 мая Курт Волкер заявил, что вместе со своими коллегами изложил администрации президента США детали визита на Украину в связи с инаугурацией Владимира Зеленского.

18 мая стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко перед окончанием своего срока наградил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого.

Источник: Газета Известия