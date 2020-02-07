Вологду включили в список исчезающих исторических городов

Вологда вошла в список исчезающих старинных городов, опубликованный просветительским проектом Arzamas.

Историк Александр Можаев отмечает, что в 2010 году город исключили из федерального списка исторических поселений. С тех пор утрачено более 30 памятников федерального или местного значения, более сотни ценных объектов. «Что-то горело, что-то заменяли грубыми копиями из кирпича в дощатой обшивке, но все эти неприятности отошли в тень в 2018 году, когда началось бетони­рование берега протекающей через центр города одноименной реки», — цитирует Можаева ИА FlashNord.

Напомним, на территории Вологды выявлено 224 памятника истории, архитектуры, культуры; 128 из них взяты под охрану государством. Дата основания неизвестна, первое упоминание в летописи приходится на 1147 год.

Источник: Газета Известия