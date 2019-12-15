Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

15 декабря 2019     20
Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

Призывы объявить все Курильские острова территорией Японии воспринимаются как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — цитирует его «Интерфакс». По словам политика, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу «ни Японии, ни кому-либо еще».

Ранее 15 декабря глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что слова о Курилах были сказаны оппозиционным японским политиком, представляющим не самую крупную партию. По его словам, в связи с этим заявлению не нужно уделять много внимания и стоит рассматривать «как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии».

В этот же день глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим. По его мнению, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил. При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

Источник: Газета Известия

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