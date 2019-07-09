Володин призвал к созданию единого реестра террористических организаций

Законодателям разных стран мира необходимо объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Одной из задач в этой сфере является закрытие любых лазеек для боевиков в правовом регулировании государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, победить терроризм можно только общими усилиями без исключений каких-либо стран из процесса.

«Конкретная задача законодателей — «герметично» закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы. Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо. Необходимо выработать одинаковую трактовку, определение террористических организаций, стремиться к созданию единого реестра», — отметил Володин в своей статье, опубликованной 9 июля в «Российской газете».

Он отметил, что в рамках Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности проводится большая работа по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и созданию условий для формирования единого списка террористических организаций.

Спикер Госдумы добавил, что такой наглядный пример эффективной работы может стать ориентиром и для других международных институтов.

19 июня сообщалось, что Россия узнала о попытках террористов получить доступ к биологическому оружию.

Источник: Газета Известия