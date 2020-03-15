Волочкова отметила праздник с сухим льдом

15 марта 2020     26
Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.

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14:11 — 29 февраля

На кадрах видно, как официанты вносят в зал чашу, над которой парится газ, а через полминуты на блюдо поставили поднос с яствами.

28 февраля полулярный блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в бане в честь своего дня рождения 28 февраля. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Как минимум одного из гостей, побывавших в бассейне, удалось спасти. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили ее в желании «похайповать».

Источник: Лента.Ру

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