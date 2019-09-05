Волочкова представила «выстраданные мемуары»

5 сентября 2019     19
Волочкова представила «выстраданные мемуары»

Балерина Анастасия Волочкова презентовала в Санкт-Петербурге свою книгу «Плата за успех» и пообщалась с поклонниками. Об этом 5 сентября пишет ИА Nation News.

Презентация состоялась накануне. Отмечается, что Волочкова опоздала на мероприятие, которое проходило в книжном магазине, на 40 минут, объяснив это «насыщенным графиком». По словам балерины, она встречалась с учениками школы №777.

«Написание книги — это мытарство. Но так же было и с первой книгой. Сначала была надиктовка текста, занявшая у нас примерно 30 часов», — приводит слова Волочковой телеканал «360».

Балерина в ходе презентации вывела на сцену своего соавтора Алексея, который поблагодарил ее за возможность стать частью ее проекта. Сама она призналась, что жалеет редакторов, потому что им пришлось слушать истории из ее жизни. Балерина пояснила, что ей пришлось одолеть немало трудностей, и ее стойкости может позавидовать любой мужчина.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в ходе мероприятия Волочкова дважды прослезилась, выслушала аплодисменты и принялась ставить автографы на книгах и открытках.

Источник: Газета Известия

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