Вооруженного иранца задержали неподалеку от поместья Трампа во Флориде

11 января 2020     14
Вооруженного иранца задержали неподалеку от поместья Трампа во Флориде

В нескольких милях от резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа во Флориде был задержан вооруженный иранец, сообщило 10 января, издание Washington Examiner.

Инцидент произошел в пятницу утром в восточной части Мемориального моста Флаглера.

Сообщается, что задержанный является гражданином Ирана по имени Масуд Золех, а при обыске у него были обнаружены мачете, кирка и $22 тыс.

По информации издания, его машина была обнаружена в Международном аэропорту Палм-Бич.

Местные полицейские и федеральные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце декабря отношения Вашингтона и Тегерана обострились. В ночь на 3 января в ходе атаки американских ВВС на аэропорт Багдада был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

По словам Трампа, тот якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на американских дипломатов.

В ответ Иран 8 января запустил 16 баллистических ракет по двум американским базам.

Источник: Газета Известия

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