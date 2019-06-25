Ворона в позе гориллы озадачила пользователей Сети

Японский пользователь Twitter опубликовал видео с вороной, которая стоит в необычной позе. Пользователи посчитали, что птица похожа на гориллу, однако никто так и не понял, как ей это удалось.

Запись быстро начала распространяться в соцсети, набрав 247 тыс. лайков и 111 тыс. ретвитов, пишет The Sun.

Пользователи гадали, что же происходит на видео. Некоторые предположили, что у вороны нет лап. Однако объяснить происходящее смогла только орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, птица просто расправила крылья, чтобы подставить под солнечные лучи как можно большую площадь. При этом она откинулась на хвост и поджала лапы. Свифт отметила, что солнечные ванны помогают пернатым не только согреться, но и бороться с бактериями и клещами, отмечает телеканал «360».

18 июня сообщалось, что ветеринары в Московской области провели операцию ворону, восстановив ему сломанное крыло.

Источник: Газета Известия