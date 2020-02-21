Вор попытался уйти от полицейских по простыням, сорвался и попал на видео

LIFE SHOT / Telegram

В Москве вор попытался уйти от полицейских, спустившись по канату из связанных простыней, но сорвался вниз. Видео инцидента в пятницу, 21 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, все случилось, когда полицейские приехали домой к подозреваемому в краже. Испугавшись задержания, мужчина попытался сбежать через окно и стал спускаться с 12 этажа, но через несколько метров «канат» оборвался. Вор выжил, но получил травмы, его экстренно госпитализировали.

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Источник: Лента.Ру