Вор попытался уйти от полицейских по простыням, сорвался и попал на видео

21 февраля 2020     14
Вор попытался уйти от полицейских по простыням, сорвался и попал на видео LIFE SHOT / Telegram

В Москве вор попытался уйти от полицейских, спустившись по канату из связанных простыней, но сорвался вниз. Видео инцидента в пятницу, 21 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, все случилось, когда полицейские приехали домой к подозреваемому в краже. Испугавшись задержания, мужчина попытался сбежать через окно и стал спускаться с 12 этажа, но через несколько метров «канат» оборвался. Вор выжил, но получил травмы, его экстренно госпитализировали.

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Источник: Лента.Ру

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