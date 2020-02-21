LIFE SHOT / Telegram
В Москве вор попытался уйти от полицейских, спустившись по канату из связанных простыней, но сорвался вниз. Видео инцидента в пятницу, 21 февраля, публикует Telegram-канал Life Shot.
По данным канала, все случилось, когда полицейские приехали домой к подозреваемому в краже. Испугавшись задержания, мужчина попытался сбежать через окно и стал спускаться с 12 этажа, но через несколько метров «канат» оборвался. Вор выжил, но получил травмы, его экстренно госпитализировали.
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Источник: Лента.Ру
|
Вор попытался уйти от полицейских по простыням, сорвался и попал на видео
LIFE SHOT / Telegram В Москве вор попытался уйти от полицейских, спустившись по канату из связанных простыней, но сорвался вниз. …
|
Microsoft усложнила установку Windows
Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows, что усложняет процесс инсталляции системы для пользователей. На это обратил внимание …
|
Фотографии молодого Познера поразили пользователей сети
В сети поразились старыми фотографиями Владимира Познера. Пользователь с ником «Гомопропаганди» опубликовал в Twitter два снимка телеведущего, подписав, что в …
|
Изменится схема движения транспорта на въезде в Симферополь
Из-за работ по укладке дорожного покрытия, изменится схема движения транспорта на въезде в Симферополь. Около 10:00 в понедельник, 24 февраля, …
|
Эксперт рассказал, в какие сроки должны ликвидировать коммунальные аварии
Представьте такую ситуацию: вашу квартиру затопили соседи сверху, управляющая компания отключила холодное водоснабжение. Но собственника квартиры, в которой произошла авария …