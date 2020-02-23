Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне в Татарстане

23 февраля 2020     13
Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне в Татарстане

В Татарстане в бассейне на частной базе отдыха произошло массовое отравление парами хлора. Всего пострадали 18 человек, в том числе девять детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 23 февраля.

«Шесть детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник агентства.

В мэрии Набережных Челнов сообщили агентству, что инцидент произошел 22 февраля на частной базе отдыха «Тонус» в Тукаевском районе Татарстана. Отмечается, что состояние госпитализированных детей стабильное.

Информация о случившемся направлена в Роспотребнадзор, отмечает «Газета.ру».

17 февраля двое детей отравились угарным газом в доме в Калининграде.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вечером 23 февраля отменят два рейса катера
Вечером 23 февраля отменят два рейса катера

23 февраля будут отменены рейсы катеров:⠀21:20 – Арт-бухта – Радиогорка;⠀21:30 – Радиогорка – Город.⠀Рейс 21:00 – Радиогорка – Арт-бухта будет …


Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне в Татарстане
Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне в Татарстане

В Татарстане в бассейне на частной базе отдыха произошло массовое отравление парами хлора. Всего пострадали 18 человек, в том числе …


Майк Тайсон болел за Фьюри во время боя с Уайлдером
Майк Тайсон болел за Фьюри во время боя с Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон болел за британского боксера Тайсона Фьюри в бое с американцем Деонтеем Уайлдером. …


В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»
В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»

Смешная и в то же время поучительная история «Дневник кота-убийцы» английской писательницы Энн Файн уже завоевала сердца читателей по всему …


Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота
Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты